Стала известна программа юбилейного театрального фестиваля «Толстой»

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Мероприятие пройдет с 3 по 5 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Директор музея-заповедника Л. Н. Толстого Владимир Толстой рассказал о центральных событиях. Ими станут балет «Анна Каренина» в постановке Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого, а также спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть» по повести «Смерть Ивана Ильича» режиссера Валерия Фокина с Евгением Мироновым в главной роли.В числе спецпроектов — спектакль Анны Потебни и Егора Зайцева «История одного проигрыша», «Гулянье» Дмитрия Мулькова, сайт-специфик-спектакль «Пчеловод» Кирилла Люкевича, променад «Дом, который покинул Лев» от театра «Пух и прах».Также режиссер Евгений Маленчев создал аудиоспектакль-променад «Дневник для одного себя» по тайному дневнику Толстого 1910 года и «Яснополянским запискам» Душана Маковицкого. Голос Толстого — Юрий Погребничко, Маковицкого — Евгений Цыганов.Кинопрограмма поделена на три блока, включая экранизации Толстого («Шуга», «Мы снова живы», «Воскресение»). В образовательной программе — «Круг чтения» и «Интеллектуальный клуб „Лев“» с участием Евгения Миронова, Валерия Фокина, Максима Севагина (модератор — Владимир Толстой).Фестиваль организован фондом «Наследие Л. Н. Толстого» при поддержке Минкультуры РФ и правительства Тульской области.