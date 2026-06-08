В Эрмитаже открылась выставка искусства при дворе Бухары

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Международный проект реализован совместно с Фондом развития культуры и искусства Республики Узбекистан.«Это совершенно уникальная экспозиция, представляющая шедевры бухарской культуры. Это свидетельство того, что наши отношения действительно приобретают особый характер, уходят в новое качество, и это важно для России, важно для Узбекистана», — подчеркнул специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Экспозиция посвящена декоративно-прикладному искусству Бухары XIX — начала XX века и отражает период активного развития дипломатических, торговых и культурных связей Бухарского эмирата с Российской империей. В выставку вошли около 70 памятников из собрания Государственного Эрмитажа и ведущих музеев Узбекистана. Некоторые из представленных экспонатов являются сокровищами Узбекистана и впервые демонстрируются за пределами страны.Экспозиция будет работать до 4 октября.