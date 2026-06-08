Кинематографисты из Африки и Латинской Америки примут участие в Московской неделе кино
В августе 2026 года в столице пройдет Московская международная неделя кино. Ожидается участие представителей стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, передает ТАСС.
По его словам, участие в смотре примут представители стран-партнеров, с которыми будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество.
«Конечно, в первую очередь с теми, с которыми мы сейчас сотрудничаем, мы ждем страны Латинской Америки и Африки, Юго-Восточной Азии, Ближний Восток и СНГ всегда у нас присутствует. В рамках подготовки планируем приглашать всех», — добавил Фурсин.
Глава департамента подчеркнул, что Московская международная неделя кино не является кинофестивалем, а скорее представляет собой аналог международного кинорынка для партнеров из других стран, с которыми намечается сотрудничество. В прошлом году форум проходил с 23 по 27 августа и собрал более 700 тысяч посетителей. На десятках площадок были организованы показы отечественных и зарубежных фильмов, автограф-сессии, аукцион кинореквизита и другие мероприятия.
Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, передает ТАСС.
По его словам, участие в смотре примут представители стран-партнеров, с которыми будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество.
«Конечно, в первую очередь с теми, с которыми мы сейчас сотрудничаем, мы ждем страны Латинской Америки и Африки, Юго-Восточной Азии, Ближний Восток и СНГ всегда у нас присутствует. В рамках подготовки планируем приглашать всех», — добавил Фурсин.
Глава департамента подчеркнул, что Московская международная неделя кино не является кинофестивалем, а скорее представляет собой аналог международного кинорынка для партнеров из других стран, с которыми намечается сотрудничество. В прошлом году форум проходил с 23 по 27 августа и собрал более 700 тысяч посетителей. На десятках площадок были организованы показы отечественных и зарубежных фильмов, автограф-сессии, аукцион кинореквизита и другие мероприятия.
Фото: кадр видео