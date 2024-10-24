Объявлены финалисты премии «Культура онлайн»

24.10.2024
Стали известны имена финалистов юбилейной пятой премии «Культура онлайн».
Финалистов объявил Российский фонд культуры, организатор премии.
Премия «Культура онлайн» была создана в 2020 году и является одной из самых престижных наград в области цифрового искусства в России.
Лучшие проекты из числа вышедших в финал будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет 15 ноября онлайн на сайте премии.
«Оценка и поддержка культурных онлайн-проектов, а также инициатив по внедрению в сферу культуры новейших технологических решений — актуальное и важное направление. Именно креативные индустрии, культура и искусство — наиболее органичное пространство для экспериментов, поисков новых форм и подходов. Современные технологии дают творцам более гибкий инструментарий для воплощения своих идей, а культурным учреждениям позволяют привлекать дополнительное внимание аудитории, по-новому преподносить вечные ценности и эффективно работать в направлении сохранения культурного наследия», — отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина.
Проекты на пятую премию были представлены по семи направлениям. Помимо основных номинаций, оргкомитет премии ежегодно отмечает одного или нескольких участников специальным призом Российского фонда культуры.
Полный список финалистов доступен на сайте
Российского фонда культуры.
Фото: пресс-служба Российского фонда культуры