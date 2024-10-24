Петербургской библиотеке передали в дар документы, связанные с именем режиссера Николая Акимова

Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека получила в дар от актрисы, народной артистки РСФСР Наины Хониной материалы, связанные с именем художника, режиссера Николая Акимова, передает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.



Сообщается, что артистка передала в дар библиотеке более 30 писем, написанных Акимовым в период с 1949 по 1960 год. Письма народного артиста СССР, худрука Ленинградского театра комедии (1935-1949, 1956-1968) адресованы Серафиме Михайловне Хониной, актрисе, заслуженной артистке РСФСР.



В число документов вошли также фотографии Акимова, воспоминания Хониной о дружбе и переписке с режиссером, другие материалы.









Фото: пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга