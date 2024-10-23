Юрий Башмет намерен до конца 2024 года приехать с гастролями в Казань

Народный артист СССР, Герой труда РФ Юрий Башмет запланировал гастроли в Казани до конца 2024 года. В столице Татарстана пройдет фестиваль современной музыки с участием местного оркестра.





Башмет сообщил, что в программу фестиваля войдут произведения XX века, в том числе «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и, возможно, произведения Мечислава Вайнберга.





На пресс-конференции в Челябинске, где артист выступает в рамках VII Международного музыкального фестиваля, юный музыкант добавил, что перед гастролями в Казани концерт пройдет в Москве. Оба события запланированы до начала 2025 года, что обещает насыщенную культурную программу для поклонников музыки.









Фото: YouTube