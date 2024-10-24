Кинорежиссер Эмир Кустурица представит в Петербурге новую книгу

Встреча состоится 1 ноября в Санкт-Петербургском Доме книги.
В список самых ожидаемых экранизаций вошли также «Грозовой перевал», «Носферату», «Хроники Нарнии: П...
Об этом сообщила директор артиста Майя Троян.
Финалистов объявил Российский фонд культуры, организатор премии.
В дар библиотеке переданы более 30 писем, написанных Акимовым в период с 1949 по 1960 год, и другие ...
Встреча состоится 1 ноября в Санкт-Петербургском Доме книги.
В список самых ожидаемых экранизаций вошли также «Грозовой перевал», «Носферату», «Хроники Нарнии: П...
Об этом сообщила директор артиста Майя Троян.
Финалистов объявил Российский фонд культуры, организатор премии.
В дар библиотеке переданы более 30 писем, написанных Акимовым в период с 1949 по 1960 год, и другие ...
Мероприятие состоится 24 октября.
Актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» умер на 83-м году жизни.
Мероприятие состоится 5 и 6 ноября.
Артиста не стало на 68-м году жизни.
Народный артист России впервые привезет знаменитую постановку в столицу Сербии.
Творческий коллектив посетит Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Калугу.
Сюжет фильма строится вокруг матери, которая горюет из-за гибели сына.
В столице Татарстана пройдет фестиваль современной музыки.
Экспозиция развернется в музее-избе «Ларец».
Главной темой вечера станет творчество композитора Александры Пахмутовой, которая в этом году праз...
Выставка посвящена предпринимателям и строителям железных дорог России.
Позднее там появится музей, посвященный Серафиму Саровскому.
Работы победителей представят в зале «Моспродюсер» на концерте в ноябре.
Мероприятие откроется 20 ноября.
Книги авторов республики можно будет купить в любой точке планеты.
24.10.2024