Кинорежиссер Эмир Кустурица представит в Петербурге новую книгу

Сербский кинорежиссер, лауреат европейских кинопремий Эмир Кустурица представит в Санкт-Петербурге свою новую книгу «Мятежный ангел».



Творческая встреча состоится 1 ноября в Санкт-Петербургском Доме книги.



По информации организаторов, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля поделится с петербуржцами историей создания своего произведения.



Зрители смогут задать вопросы кинематографисту, пообщаться с ним. В завершение встречи состоится автограф-сессия, все желающие смогут подписать книгу у автора и сделать памятные фотографии.









Фото предоставлено организатором