Кинорежиссер Эмир Кустурица представит в Петербурге новую книгу

24.10.2024

Кинорежиссер Эмир Кустурица представит в Петербурге новую книгу
Сербский кинорежиссер, лауреат европейских кинопремий Эмир Кустурица представит в Санкт-Петербурге свою новую книгу «Мятежный ангел».

Творческая встреча состоится 1 ноября в Санкт-Петербургском Доме книги.

По информации организаторов, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля поделится с петербуржцами историей создания своего произведения.

Зрители смогут задать вопросы кинематографисту, пообщаться с ним. В завершение встречи состоится автограф-сессия, все желающие смогут подписать книгу у автора и сделать памятные фотографии.


Фото предоставлено организатором