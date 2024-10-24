На фестивале «Хворостовский» покажут «Травиату» с артистами Большого театра

На фестивале искусств «Хворостовский» в Красноярске состоится показ концертной версии оперы «Травиата» с участием артистов Большого театра России.



Мероприятие состоится 24 октября. В концерте примут участие солисты оперы, артисты хора и оркестра Большого театра. За дирижерским пультом — дирижер Большого театра России, заслуженный артист России Павел Клиничев.



Главные партии исполнят солисты Большого театра Светлана Лачина и Илья Селиванов.



Фестиваль «Хворостовский» проводит Красноярская филармония при поддержке регионального правительства. В рамках фестиваля проходит выставка «Театр. Живопись. Хворостовский».









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