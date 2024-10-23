Всероссийский юношеский симфонический оркестр Башмета выступит с концертами в городах России

В ноябре 2024 года Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) выступит с концертами в нескольких городах России под руководством своего основателя и художественного руководителя Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства (РКА), организующего мероприятия.





Тур начнется 13 ноября с выступления в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского, информирует ТАСС. Затем оркестр отправится в Санкт-Петербург 14 ноября, после чего выступит в Сочи 16 ноября, Нижнем Новгороде 18 ноября и завершит тур в Калуге 19 ноября. Концертная программа включает известные произведения классической музыки, такие как Симфония № 8 «Неоконченная» Франца Шуберта, фрагменты из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» Альфреда Шнитке и Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича. Юрий Башмет выступит в роли дирижера на всех концертах.





Организаторы отметили, что в этом туре оркестр выступит в обновленном составе, поскольку в августе завершился процесс набора новых музыкантов. Они подчеркнули, что ротация происходит каждые два года, и все юные исполнители проходят обязательный отбор. В национальном отборе 2024 года, по информации РКА, участвовали более 900 музыкантов из различных регионов России, что позволило сформировать седьмой состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра.









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