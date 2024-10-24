Российский национальный музей музыки представил пять выставок за рубежом

Российский национальный музей музыки в октябре представил за рубежом пять выставочных проектов, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что выставки открылись в столицах Австрии, Венгрии, Словакии, Туркменистана и Азербайджана. Проекты посвящены жизни и творчеству великих русских композиторов.



В настоящее время в Русском доме в Братиславе проходит выставка «Планета Чайковский». В экспозицию вошли материалы из коллекции Музея музыки. Проект знакомит зрителя с творчеством и жизнью одного из самых ярких отечественных музыкантов.



К началу VI Фестиваля русской музыки в Венгрии музей подготовил выставку «Сергей Прокофьев — композитор, опередивший время». Выставка открылась в Будапеште в Российском культурном центре.



В Азербайджане и Австрии музей представил выставки к юбилейным датам — в Баку открылась выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова «Царь сказки». В Российском центре науки и культуры в Вене проходит выставка «Музыкальные путешествия» к 220-летию Михаила Глинки.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России