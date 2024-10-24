Россия и Китай подпишут меморандум о совместном кинопроизводстве

Президент России Владимир Путин и верховный лидер Китая Си Цзиньпин поручили подготовить меморандум о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



По словам главы Минкультуры, работа в этом направлении уже ведется.



«В 2017 году было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, определившее основные принципы создания копродукции с Китаем», — говорится в сообщении министра.



Ольга Любимова напомнила о том, что в 2023-2024 годах был подписан ряд стратегических соглашений между российскими и китайскими медиакомпаниями о совместном производстве телевизионных программ, обмене информацией о сотрудничестве.



«Проводятся обменные фестивали кино. В августе «Роскино» при нашей поддержке организовало Фестиваль российского кино в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. Ответный Фестиваль китайского кино сейчас проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Екатеринбурге», — сообщила министр.



Ольга Любимова отметила, что Китай в первые шесть месяцев 2024 года стал лидером по кассовым сборам российских фильмов за рубежом. В КНР отечественные фильмы заработали в прокате 1,8 млн долларов.



«Кроме того, именно КНР стала первой страной, официально подтвердившей свое участие в создании Евразийской академии кинематографических искусств и проведении Открытой Евразийской кинопремии», — указала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova







