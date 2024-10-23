Стало известно о смерти актера Сергея Белого

Российский актер Сергей Белый скончался в возрасте 67 лет. Артиста не стало 7 октября, но его смерть придали огласке позднее.





Информация о кончине актера появилась на портале «Кино-театр.ру». Сергей Белый известен благодаря фильмам «Испытательный срок», «Пепел», «Гастролеры», «Город особого назначения», «Свои», «Великолепная пятерка» и другим.





Будущий актер родился в 1957 году. Сергей Белый является выпускником Пермского Государственного института культуры.









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