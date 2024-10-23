Стало известно о смерти актера Сергея Белого

Артиста не стало на 68-м году жизни.
Народный артист России впервые привезет знаменитую постановку в столицу Сербии.
Творческий коллектив посетит Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Калугу.
Сюжет фильма строится вокруг матери, которая горюет из-за гибели сына.
В столице Татарстана пройдет фестиваль современной музыки.
Артиста не стало на 68-м году жизни.
Народный артист России впервые привезет знаменитую постановку в столицу Сербии.
Творческий коллектив посетит Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Калугу.
Сюжет фильма строится вокруг матери, которая горюет из-за гибели сына.
В столице Татарстана пройдет фестиваль современной музыки.
Экспозиция развернется в музее-избе «Ларец».
Главной темой вечера станет творчество композитора Александры Пахмутовой, которая в этом году праз...
Выставка посвящена предпринимателям и строителям железных дорог России.
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Выступление российского коллектива состоится 24 октября.
Итоги опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Глава правительства отметил большой вклад института в сохранение и развитие национальной культуры и ...
23.10.2024