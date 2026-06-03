Скончалась актриса из сериала «Склифосовский» Елена Панджариди

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О смерти актрисы сообщается на официальном сайте «Кино-театр.ру».«Годы жизни 03.06.1965 — 21.05.2026», — говорится в сообщении.Елена Панджариди окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. С 1988 по 2011 год артистка работала в Пермском академическом театре драмы, а с 2016 года стала актрисой Драматического театра «Большая медведица». Также она преподавала в школе Нового театра. В кино актриса дебютировала в 2010 году, ее фильмография насчитывает более 30 фильмов и сериалов, включая «Счастливы вместе» и другие картины.