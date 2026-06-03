В Удмуртии пройдет фестиваль «На родине П. И. Чайковского»

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Как рассказала вице-премьер региона Наталья Тойкина, организаторы хотят привлечь более широкую аудиторию, в том числе современную молодежь и людей, которые раньше не ходили на филармонические концерты.«Нам бы хотелось, чтобы и они поняли: Чайковский — это важная часть нашего культурного кода, наша ценность и гордость. Задача обновленного фестиваля — позволить каждому участнику прожить несколько дней в той же атмосфере, которую любил и ценил Чайковский. Благодаря расширенной программе фестиваля, включающей не только музыку, но гастрономию и моду, мы создаем возможность для насыщенного, качественного и, что самое главное, доступного отдыха как для молодежи, так и для целых семей», — рассказала Наталья Тойкина.С 25 июня по 5 июля на большой сцене на набережной Ижевского пруда пройдут бесплатные концерты и спектакли. Откроет фестиваль балет «Лебединое озеро» в исполнении артистов Театра оперы и балета Удмуртии. На Центральной площади будут работать «Гастрономический посад» с авторскими блюдами шеф-поваров, «Бальный дом» с мастер-классами по историческому этикету и «Усадебный сад» с продукцией фермеров.В рамках молодежной программы с 25 июня по 5 июля откроется «Дом молодежи», а 27 июня пройдет День молодежи. Для ценителей классики с 2 по 5 июля на стадионе «Динамо» выступят камерный оркестр «Виртуозы Москвы», органист Тимур Халиуллин, Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой Kazakh Quartet, Государственный симфонический оркестр Удмуртии с программой «Симфо-рок. Избранное» и рок-группа «БЕZ Б». Кульминацией станет выступление народной артистки России Хиблы Герзмавы в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова. Также на сцене Дворца культуры «Аксион» выступит Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. Фестивальные события пройдут в Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге.