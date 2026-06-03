В Москве наградили лауреатов премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства

В Москве подвели итоги ежегодной премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 1 июня, в День защиты детей, в залах дворцового комплекса XVIII века «Царицыно».



Мероприятие впервые состоялось в формате Большого императорского бала искусств: юные таланты стали не просто зрителями, а полноценными участниками иммерсивного действа в Екатерининском, Таврическом и Баженовском залах.





В этом году награды получили 102 лауреата.





Главную награду — Гран-при — по решению экспертного совета получил 10-летний пианист Эмир Закариа. Эмир также стал лауреатом I степени в номинации «Фортепиано» среди учащихся 7–12 лет.





Всего на конкурс поступило более 1,6 тысячи заявок. Впервые соревноваться могли ученики не только городских, но и федеральных и частных образовательных организаций, имеющих лицензию. В этом году добавились новые ансамблевые номинации: «Народные инструменты. Ансамбль», «Народный танец. Хореографический ансамбль», «Академический вокал. Вокальный ансамбль», «Эстрадно-джазовое искусство. Ансамбль» и «Театральный ансамбль».



