В Москве наградили лауреатов премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства
В Москве подвели итоги ежегодной премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 1 июня, в День защиты детей, в залах дворцового комплекса XVIII века «Царицыно».
Мероприятие впервые состоялось в формате Большого императорского бала искусств: юные таланты стали не просто зрителями, а полноценными участниками иммерсивного действа в Екатерининском, Таврическом и Баженовском залах.
Мероприятие впервые состоялось в формате Большого императорского бала искусств: юные таланты стали не просто зрителями, а полноценными участниками иммерсивного действа в Екатерининском, Таврическом и Баженовском залах.
В этом году награды получили 102 лауреата.
Главную награду — Гран-при — по решению экспертного совета получил 10-летний пианист Эмир Закариа. Эмир также стал лауреатом I степени в номинации «Фортепиано» среди учащихся 7–12 лет.
Всего на конкурс поступило более 1,6 тысячи заявок. Впервые соревноваться могли ученики не только городских, но и федеральных и частных образовательных организаций, имеющих лицензию. В этом году добавились новые ансамблевые номинации: «Народные инструменты. Ансамбль», «Народный танец. Хореографический ансамбль», «Академический вокал. Вокальный ансамбль», «Эстрадно-джазовое искусство. Ансамбль» и «Театральный ансамбль».
Среди других лауреатов первой степени — пианистка Мария Главатских (музыкальная школа имени С.И. Танеева) и Кирилл Трапезников (Академическое музыкальное училище при МГК имени П.И. Чайковского), а также победители в номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн», «Оркестровые струнные инструменты», «Ударные», «Деревянные и медные духовые», «Классическая хореография».
Первые места присудили и творческим коллективам: хорам «Жаворонок» и «Виктория», дуэтам «Заводная карусель» и «Runa», театральным ансамблям «Маски» и Театральной школе Олега Табакова, вокальным ансамблям МГДМШ имени И.О. Дунаевского и Академии хорового искусства имени В.С. Попова, эстрадно-джазовым коллективам «Dianne Reeves» и «JazzyPeople», ансамблю танца «Зеленый град» и студентам МХУ при МГАТТ «Гжель».
Первые места присудили и творческим коллективам: хорам «Жаворонок» и «Виктория», дуэтам «Заводная карусель» и «Runa», театральным ансамблям «Маски» и Театральной школе Олега Табакова, вокальным ансамблям МГДМШ имени И.О. Дунаевского и Академии хорового искусства имени В.С. Попова, эстрадно-джазовым коллективам «Dianne Reeves» и «JazzyPeople», ансамблю танца «Зеленый град» и студентам МХУ при МГАТТ «Гжель».
Фото предоставлено организатором