Объявлены финалисты Национальной литературной премии «Большая книга»

Объявлены финалисты Национальной литературной премии «Большая книга»

Объявлены финалисты XXI сезона Национальной литературной премии «Большая книга». В короткий список вошли 15 произведений современных российских писателей.

Имена финалистов огласили на традиционном литературном обеде накануне фестиваля «Красная площадь», передает ТАСС.

Из 465 работ в длинный список вошли 40 произведений. Экспертный совет отобрал 15 книг: 5 в номинации «Нон-фикшн» и 10 в номинации «Художественная проза».

В номинации «Нон-фикшн» финалистами стали Сергей Беляков с книгой «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории», Лев Данилкин («Палаццо Мадамы»), Андрей Плахов («Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»), Роман Сенчин («Александр Тиняков: Человек и персонаж») и Александр Снегирев («По линии матери»). В номинации «Художественная проза» в короткий список вошли Коля Андреев («Всклянь»), Вера Богданова («Царствие мне небесное»), Елена Долгопят («Черты лица»), Михаил Елизаров («Юдоль»), Алексей Колесников («Закрепщик»), Анна Лужбина («Крууга»), Сергей Носов («Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»), Захар Прилепин («Тума»), Маргарита Симоньян («В начале было Слово — в конце будет Цифра») и Сергей Шаргунов («Попович»).

В XXI сезоне также будут вручены премии в номинациях «Выбор читателей», «Выбор поколения» и «За вклад в литературу», а также запустят новый сезон премии «Литблог».

Фото: АГН "Москва"