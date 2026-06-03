Объявлены финалисты Национальной литературной премии «Большая книга»

Объявлены финалисты XXI сезона Национальной литературной премии «Большая книга». В короткий список вошли 15 произведений современных российских писателей.



Имена финалистов огласили на традиционном литературном обеде накануне фестиваля «Красная площадь», Имена финалистов огласили на традиционном литературном обеде накануне фестиваля «Красная площадь», передает ТАСС.





Из 465 работ в длинный список вошли 40 произведений. Экспертный совет отобрал 15 книг: 5 в номинации «Нон-фикшн» и 10 в номинации «Художественная проза».





В номинации «Нон-фикшн» финалистами стали Сергей Беляков с книгой «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории», Лев Данилкин («Палаццо Мадамы»), Андрей Плахов («Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»), Роман Сенчин («Александр Тиняков: Человек и персонаж») и Александр Снегирев («По линии матери»). В номинации «Художественная проза» в короткий список вошли Коля Андреев («Всклянь»), Вера Богданова («Царствие мне небесное»), Елена Долгопят («Черты лица»), Михаил Елизаров («Юдоль»), Алексей Колесников («Закрепщик»), Анна Лужбина («Крууга»), Сергей Носов («Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»), Захар Прилепин («Тума»), Маргарита Симоньян («В начале было Слово — в конце будет Цифра») и Сергей Шаргунов («Попович»).



