Оркестр Петербургской филармонии выступит с Николаем Луганским на фестивале «Зарядье»

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под управлением Димитриса Ботиниса выступит с Николаем Луганским на Московском летнем музыкальном фестивале «Зарядье».



В рамках фестиваля прозвучат Первый фортепианный концерт и Вторая симфония Сергея Рахманинова, сообщают организаторы.





«IV Московский летний музыкальный фестиваль „Зарядье“ — крупнейшее событие классической музыки столицы. Он традиционно собирает ведущие коллективы страны, и в этом сезоне мы впервые принимаем на нашей сцене Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Выступление оркестра с великими традициями 8 июня не только знаменует первый визит прославленного коллектива в „Зарядье“, но и открывает фестивальную линию, посвященную наследию Сергея Рахманинова. Исполнение его шедевров Николаем Луганским и маэстро Димитрисом Ботинисом подарит московской публике вечер высочайшего исполнительского мастерства и, уверен, положит начало нашему долгому и плодотворному сотрудничеству», — отметил генеральный директор зала «Зарядье» Иван Рудин.





Николай Луганский отметил, что впервые встретился с Ботинисом, когда исполнялся Концерт Шопена с Заслуженным коллективом России в Большом зале Петербургской филармонии.



«Тогда я был очень доволен тем, как Димитрис вел оркестр, как замечательно он общался и с оркестрантами, и с музыкой, настолько комфортно мне было с ним музицировать, а ведь это сочинение — очень непростое для дирижера. С тех пор мы концертировали вместе достаточно много, в том числе в прошлом году, когда я пригласил Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии и Димитриса выступить в Тамбове на открытии Международного фестиваля имени Рахманинова», — рассказал пианист.



