Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» в 2026 году пройдет в пяти регионах страны

Крупнейший всероссийский проект о наследии русского зарубежья — «Русское зарубежье: города и лица» — в 2026 году расширяет свою географию, сообщают организаторы.



Фестиваль пройдет в пяти регионах страны. Первой площадкой сезона станет Чита: с 12 по 14 июня здесь представят выставки, спектакли, концерты и лекции, посвященные судьбам соотечественников в Маньчжурии и Трехречье. К старту нового сезона организаторы подготовили публикацию редких русских романсов XX века на цифровых музыкальных платформах.





Проект стартовал в 2021 году и за пять лет объединил около 400 тысяч посетителей в 25 городах России — от Владивостока и Екатеринбурга до Великого Новгорода, Хабаровска и Кирова. Фестиваль организован Фондом наследия русского зарубежья при поддержке Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и департамента культуры города Москвы.





Одним из центральных событий станет открытая уличная выставка «Гении русского зарубежья» об уроженцах Российской империи: лауреатах Нобелевской премии Иване Бунине, Зельмане Ваксмане и Василии Леонтьеве, авиаконструкторе Игоре Сикорском, изобретателе Владимире Зворыкине, композиторе Сергее Рахманинове, фотографе Сергее Прокудине-Горском и других. В Забайкальском краевом драматическом театре имени Н. А. Березина пройдут спектакли «Шаляпин. Первая любовь» режиссера Ксении Шостакович и «Русский изгнанник» режиссера Александра Горчилина, посвященный Ивану Бунину.





Музыкальная программа продолжит направление «Классический романс. ХХ век».



