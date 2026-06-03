VIII фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

В конкурсную программу VIII фестиваля сериалов «Пилот» вошел 21 проект онлайн-платформ, телеканалов и независимых студий, сообщают организаторы.



Все сериалы впервые покажут на фестивале в Иванове с 17 по 21 июня. Победителей определят жюри и зрители.





В программе — драмеди о кризисах, криминальные и мистические истории, детективы, танцевальные драмы, приключения и авторское кино. В числе проектов: «Жизнь заново» с Александром Яценко, «Я свободен» Сергея Светлакова с Александром Робаком, «Марик», «Паша» с Аскаром Ильясовым, «Второе дыхание» Михаила Чистова и Руслана Братова с Александром Палем.



