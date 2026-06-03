Более 20 тысяч человек посетили Дни исторического и культурного наследия в Москве

В Москве прошли Дни исторического и культурного наследия.





Жители и гости города увидели интерьеры порядка 300 исторических зданий, в том числе недавно отреставрированных и закрытых в обычное время, передает пресс-служба Мосгорнаследия. В программу традиционно вошло около 10 исторических особняков, где располагаются дипломатические представительства.





Впервые участники смогли посетить Центральный музей российского казачества в Большом Левшинском переулке, особняк Василия Лемана в Гороховском переулке и усадьбу А.Н. Носенкова — В.А. Балина на Поварской улице. По просьбе москвичей организовали детские реставрационные мастерские, где ребята узнали на практике, как возвращают исторический облик зданий. Прошли также пешеходные экскурсии в новых форматах: фотопрогулки, фитнес-экскурсии и гастрономические маршруты. В отреставрированном комплексе «Депо. Лесная» прошло порядка 70 мероприятий: лекции экскурсоводов и краеведов, творческие мастер-классы.



