Умер народный артист России Евгений Князев

Скончался народный артист России, один из основателей театра «Колесо» в Тольятти Евгений Князев, сообщает театр.



Артист умер на 83-м году жизни.



«Сегодня, 23 октября 2024 года, ушел из жизни народный артист России, один из основателей театра «Колесо» Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года», — говорится в сообщении учреждения.



В театре рассказали, что Князев стоял у истоков создания первого профессионального драматического театра Тольятти вместе с Глебом Дроздовым. В театре «Колесо» Князев сыграл более 40 ролей, театру он посвятил 36 лет.



«Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — говорится в сообщении.









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