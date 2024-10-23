В Москве откроется выставка «Морской узел»

С 3 ноября по 15 декабря в музее-избе «Ларец» пройдет выставка двух абстракционистов — ученика Аристарха Лентулова Элия Белютина и современного художника Алексея Куклина. В экспозиции объединятся работы Белютина из МИРА коллекции и новый цикл картин, созданный Куклиным в арт-резиденции. Куратором проекта стал Андрей Бартенев.





Выставка под названием «Морской узел» представляет собой уникальное контркультурное явление. Несмотря на то что один художник уже ушел, а другой только начинает свой путь, их работы создают новый смысловой контекст. Оба мастера исследуют возможности цвета, когда плоские полосы оттенков стремятся вырваться за пределы холста и стать осязаемыми. Это приглашает зрителей задуматься о сути абстрактного искусства.





Название выставки символизирует глубокий смысл абстракции, где подсознание соединяется с надсознанием. Художники обращаются к абстрактным формам, чтобы уравновесить внутреннее напряжение, возникающее в условиях динамичной современной жизни. Они трансформируют личный опыт в визуальные высказывания, которые далеки от механического переноса реальности на холст. Каждый из них дает волю творческой импровизации, создавая свой уникальный мир.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-избы «Ларец»