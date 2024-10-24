Музей Победы сделает вход бесплатным в «Ночь искусств»

Музей Победы сделает бесплатным вход в учреждение в «Ночь искусств», сообщает пресс-служба музея.



Отмечается, что музей традиционно присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». 3 ноября с 18:00 вход в главное здание музея на Поклонной горе будет свободным для всех желающих.



«В этот день гостей Музея Победы ждет обширная бесплатная программа «Искусство объединяет», подготовленная в рамках темы акции этого года — «Россия объединяет». На площадках музея представят различные виды искусства — музыку, живопись, литературу, танцы, кино. Москвичей и гостей столицы ждут кинопоказы, литературные чтения, творческие мастер-классы, концертные программы. Кроме того, посетителей пригласят на экскурсию о культуре в годы Великой Отечественной войны», — отметили в Музее Победы.



Посетители в этот день смогут принять участие в экскурсии «Подвиг народа», побывать на литературных чтениях в локации «Публички» блокадного Ленинграда, на праздничном концерте.









Фото: пресс-служба Музея Победы