Фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 5 и 6 ноября стартует первый Фестиваль креативных индустрий, посвященный созданию видео в различных жанрах и форматах. В мероприятии примут участие представители киноиндустрии России и Казахстана, сообщила пресс-служба Департамента информационной политики Свердловской области.





Министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков подчеркнул, что этот фестиваль подчеркнет важность Свердловской области как центра развития креативных индустрий, а также кинопроизводства. Он отметил, что событие станет площадкой для общения авторов популярного видеоконтента.





Одним из главных мероприятий фестиваля станет Open Talk на тему современного кино. Среди участников — генеральный продюсер сервиса Okko Гавриил Гордеев, продюсер Алексей Алексеев, а также режиссер и сценарист Иван Соснин, сооснователь компании Red Pepper Film. В рамках фестиваля также запланированы показы сериала «Юг», казахской комедии «Аруак и аферист», а также короткометражного фильма «Агитбригада», названного одним из лучших в Европе по версии фестиваля Real Film Festival.









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