Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» откроется 12 июля

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» пройдет в этом году с 12 по 14 июля. Новым направлением станет международный студенческий лагерь с участниками из 12 стран, включая Грецию, Китай и Коста-Рику.





По словам организаторов проекта, гостями также будут представители Белоруссии, Сербии, Туркмении, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Гвинеи и Перу. На открытии выступит полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Компанию ему составит глава Российского книжного союза Сергей Степашин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также артисты.





На сцену выйдут певицы Татьяна Куртукова и Валерия Ланская, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, певец Родион Газманов, народный артист России Дмитрий Певцов и государственный академический хореографический ансамбль «Березка». Программа мероприятия включает в себя дискуссии на темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства, театральные постановки, литературный блок и тематические показы фильмов.









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