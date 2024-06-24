Режиссер Лев Додин получил «Золотую маску» за постановку «Чайка»

Режиссеру Льву Додину вручили Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» за спектакль «Чайка» Малого драматического театра – Театра Европы Санкт-Петербурга. Церемония проходит на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова в понедельник, 24 июня.





В номинации «Драматический театр. Лучшая работа драматурга» не наградили никого. Однако премию за лучшую работу художника-постановщика присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над спектаклем «Леопольдштадт» Российского академического молодежного театра.





Ранее «Золотой маски» была удостоена постановка «Орел и ворон» Красноярского музыкального театра. Спектакль стал лучшим в номинации «Оперетта/мюзикл».









Фото: YouTube