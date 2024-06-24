Режиссер Лев Додин получил «Золотую маску» за постановку «Чайка»

Режиссер Лев Додин получил «Золотую маску» за постановку «Чайка»

24.06.2024

Режиссеру Льву Додину вручили Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» за спектакль «Чайка» Малого драматического театра – Театра Европы Санкт-Петербурга. Церемония проходит на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова в понедельник, 24 июня.

В номинации «Драматический театр. Лучшая работа драматурга» не наградили никого. Однако премию за лучшую работу художника-постановщика присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над спектаклем «Леопольдштадт» Российского академического молодежного театра.

Ранее «Золотой маски» была удостоена постановка «Орел и ворон» Красноярского музыкального театра. Спектакль стал лучшим в номинации «Оперетта/мюзикл».


Фото: YouTube