Минкультуры России подвело промежуточные итоги реализации нацпроекта «Культура»

В рамках нацпроекта «Культура» продолжается обновление культурных учреждений по всей стране, сообщает Министерство культуры России в официальном ТГ-канале.





В Липецкой области обновлена материально-техническая база Елецкого государственного колледжа искусств. В Республике Татарстан реализованы семь крупных творческих проектов. В Алтайском крае, в городе Бийск и в Конышевском районе Курской области открылись библиотеки нового поколения.





В селе Юркино Республики Марий Эл завершен капитальный ремонт Дома культуры, а в Красноярском театре юного зрителя большая сцена вновь открывается после обновления. Детская музыкальная школа в Саранске Республики Мордовия получила новое оборудование и музыкальные инструменты.





Кроме того, 88 учащихся детских школ искусств из Курской области приняли участие в культурно-просветительских маршрутах «Моя Россия — град Петров» и «Суздаль. 1000 лет».