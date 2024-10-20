Экскурсия для воспитанников Тверского суворовского училища состоялась в Музее Победы

20.10.2024

Экскурсия для воспитанников Тверского суворовского училища состоялась в Музее Победы
20 октября воспитанники Тверского суворовского училища посетили Музей Победы на Поклонной горе, где для них была организована экскурсия, сообщает пресс-служба музея.

Школьникам представили экспозицию «Подвиг Народа», которая воссоздает ключевые моменты Великой Отечественной войны. 

В ходе мероприятия суворовцы прошли через реконструкции исторических событий, начиная с обороны Брестской крепости и заканчивая штурмом Рейхстага. 

Экспозиция сочетала в себе элементы иммерсивного театра, проекции, голограммы и декорации. Ребята «посетили» сожженную деревню, заводской цех, госпиталь и даже площадку одной из европейских столиц.

Кроме того, суворовцы побывали в музее «Г.О.Р.А.», филиале Музея Победы, где смогли увидеть более 400 редких экспонатов, включая автомобили, танки и самолеты времен Второй мировой войны.


Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы