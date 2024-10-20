В Третьяковской галерее обновили структуру отдела современного искусства

В рамках плановой реструктуризации Третьяковская галерея перераспределила функции отдела живописи второй половины ХХ века. В новом подразделении продолжится работа по изучению и продвижению современных художественных практик, сообщается в ТГ-канале Третьяковской галереи.





«Третьяковская галерея, безусловно, продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов», — сказано в сообщении.





В рамках работы уже запущена резидентская программа в самарском филиале Третьяковской галереи, «куда приглашают одновременно художника и специалиста из «нехудожественной» сферы для совместного создания произведения искусства, проекта, событийной программы».





В будущем планируется подобная инициатива в Калининграде.









Фото: скриншот Youtube