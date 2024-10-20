Актер Николай Седнев скончался в возрасте 72 лет

17 октября ушел из жизни советский и украинский актер и писатель Николай Седнев. Ему было 72 года, передает ТАСС.





Седнев был выпускником студии киноактера при Одесской киностудии и Киевского института театра и кино. В своей карьере он работал как в украинских, так и в российских кинопроектах.





Российскому зрителю актер известен по ролям в сериалах «Нюхач», «Одесса-мама», «Стреляй немедленно!», «Пляж».





Помимо актерской деятельности, он выступал как режиссер и сценарист, а также написал роман, который был включен в лонг-лист премии «Букер».









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