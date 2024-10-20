Актер Николай Седнев скончался в возрасте 72 лет

Президент также обратил внимание на историческую дату — 100 лет с момента образования Кара-Киргизско...
Экспозиция сочетала в себе элементы иммерсивного театра, проекции, голограммы и декорации.
В широкий прокат картина выйдет 24 октября.
В регионах продолжается обновление культурных учреждений.
Работы посвящены особенностям стран-участниц объединения.
Президент также обратил внимание на историческую дату — 100 лет с момента образования Кара-Киргизско...
Экспозиция сочетала в себе элементы иммерсивного театра, проекции, голограммы и декорации.
В широкий прокат картина выйдет 24 октября.
В регионах продолжается обновление культурных учреждений.
Работы посвящены особенностям стран-участниц объединения.
Для посетителей музея были подготовлены тематический квест, творческие мастер-классы и выступления а...
20 октября ему могло исполниться 95 лет.
Фотоархив «Свода памятников» насчитывает сотни тысяч снимков, на которых представлены древнерусские ...
Было организовано более 200 мастер-классов по созданию изделий из природных материалов.
Выставка приурочена к столетию Омского музея изобразительных искусств и пятилетию центра.
Он известен по ролям в сериалах «Нюхач», «Одесса-мама», «Стреляй немедленно!», «Пляж».
В этом году на конкурс поступило 359 работ из разных уголков России и зарубежья.
В рамках плановой реструктуризации галерея перераспределила функции отдела живописи второй половины ...
Под лозунгом #ЯсХМТ звезды отечественной сцены выступят вместе с коллективом ХМТ.
В программе — специальные показы новых киноработ, направленные на укрепление культурного взаимодейст...
Открытие инсталляций стало частью более масштабного проекта, цель которого — вывести классическое ис...
Участники мероприятия рассказали о своих проектах по восстановлению монументов.
Документальный фильм «Прохоровка» раскрывает новые факты о сражении, подчеркивая роль не только танк...
Проект предлагает глубокий и необычный взгляд на судьбу поэта, раскрывая малоизвестные аспекты его ж...
Мероприятие состоится при поддержке МИД России и ТАСС.
20.10.2024