Владимир Путин поприветствовал гостей церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России

Президент России Владимир Путин обратился к участникам мероприятия с видеообращением, подчеркнув важность российско-киргизских культурных связей. Обращение опубликовано на сайте Кремля.





В своем видеообращении президент отметил, что между Россией и Киргизией сложились стратегические партнерские отношения. Страны тесно сотрудничают в экономической и политической сферах, включая ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Кроме того, Россия является одним из основных торговых партнеров Киргизии.





Президент также обратил внимание на историческую дату — 100 лет с момента образования Кара-Киргизской автономной области, что стало важным шагом в формировании киргизской нации. Путин также напомнил о неоценимом вкладе Киргизии в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.





«И, конечно, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнерства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами», — сказал российский лидер.





Президент пожелал киргизскому народу благополучия и процветания.









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