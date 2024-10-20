Выставка скульптур стран БРИКС откроется в рамках саммита

Выставка, организованная в рамках культурной программы БРИКС, продемонстрирует 23 скульптуры, созданные международной командой студентов Санкт-Петербургской академии художеств. Работы посвящены особенностям стран-участниц объединения, сообщает «Большая Азия».





Все произведения выставки созданы молодыми мастерами, представляющими страны БРИКС, под руководством Семена Михайловского, ректора Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина и академика Российской академии художеств. По словам куратора, экспозиция подчеркивает важность культурных связей через образы природы.





Заместитель директора Фонда «Росконгресс» Елена Маринина подчеркнула, что идея создания выставки возникла во время реализации проекта «Душа России», проходившего в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Природа каждой страны несет в себе культурные символы, отражающие характер ее народа, и менно эти образы природы и вдохновили мастеров на создание экспонатов, отметила Маринина.





Выставка также продолжает идеи, заложенные ранее в проекте «Национальные бренды БРИКС», который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.









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