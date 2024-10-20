В центре «Эрмитаж-Сибирь» в Омске представят экспозицию, посвященную Петру I

С 25 октября 2024 года в омском центре «Эрмитаж-Сибирь» начнет работу выставка «Петр I и его эпоха. Из собрания Государственного Эрмитажа». Как сообщает «Российская газета», основу экспозиции составляют 228 предметов, среди которых личные вещи Петра Великого, старинные инструменты и произведения искусства.





Выставка откроется портретами Петра I и Екатерины I, созданными Жан-Марком Натье, работы которого император особенно ценил.





Один из ключевых экспонатов — только что вернувшаяся после реставрации картина, изображающая Петра в период Полтавской битвы. Также впервые будет показана «Токарня» императора с предметами, сделанными его руками.





В числе других уникальных объектов — слепок руки, посмертная маска и парадный костюм царя, а также чучело его собаки Лизетты, подаренной Александром Меншиковым.





Выставка приурочена к столетию Омского музея изобразительных искусств и пятилетию центра «Эрмитаж-Сибирь». Экспозиция будет работать до 23 июня 2025 года. В рамках выставки будет работать образовательная программа с лекциями, экскурсиями и занятиями для детей.









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