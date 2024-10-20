В Душанбе начались Дни белорусского кино

В столице Таджикистана стартовали Дни белорусского кино. Об этом сообщает «Культуромания».





На церемонии открытия присутствовали посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко, глава киностудии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиён и генеральный директор студии «Беларусьфильм» Юрий Алексей.





«Приятно, что мы активно развиваем сотрудничество не только в торгово-экономической сфере, но и в ряде гуманитарных отраслей, ставших важной составляющей международного общения», — отметил посол Беларуси, поблагодарив присутствовавших в зале за участие в открытии и организации Дней белорусского кино.





Фильмом открытия фестиваля стала комедия "Киношники" Кирилла Халецкого. Продолжат программу две новые киноработы белорусских кинематографистов. Специальные показы фильмов приурочены ко второй Национальной премии "Тоджи Сомон" и направлены на укрепление культурного взаимодействия между странами.





Ранее в рамках национальной премии прошли Дни российского кино, зрители увидели фильмы "Поехавшая", "Культурная комедия" и "Я делаю шаг".











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