Зеленый фестиваль прошел на территории «Тавриды» в Судаке

19 октября на территории арт-кластера «Таврида» в Судаке состоялся Зеленый фестиваль. Крымчане и жители южных регионов России приняли участие в экологических мастер-классах и посадке деревьев, сообщила пресс-служба арт-кластера.





Фестиваль стал возможностью для участников внести вклад в озеленение побережья Черного моря, посадив деревья и кустарники.





Кроме того, было организовано более 200 мастер-классов по созданию изделий из природных материалов, на которых гости могли научиться делать аромамешочки, плести макраме, создавать композиции из суккулентов и изготавливать натуральные свечи и гигиенические бальзамы.





Внимание к проблеме загрязнения окружающей среды привлекли мастер-классы по созданию поделок из вторсырья.





Среди партнеров фестиваля — Политехнический музей, который провел мастер-классы для детей и взрослых, где участникам объясняли физические законы природы и демонстрировали природные явления.









Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»