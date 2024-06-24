Оперетта «Орел и ворон» Красноярского музыкального театра забрала «Золотую маску»

Постановка «Орел и ворон» Красноярского музыкального театра стала лучшей в своем жанре по версии Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Церемония награждения проходит на сцене Вахтанговского театра.





Спектакль одержал победу в номинации «Оперетта/мюзикл», передает ТАСС. Премия за лучшую работу режиссера в этом жанре в 2024 году не присуждается.





В номинации «Оперетта/мюзикл. Лучшая работа дирижера» награду получил Кирилл Бузмаков за работу над «Сонной лощиной» Пермского «Театра-театра». Обладательницу приза за лучшую женскую роль в этом жанре также не выбрали. При этом в аналогичной мужской номинации отметили артиста Станислава Сикирина за роль Петра Андреевича Гринева в «Орле и вороне» Красноярского музыкального театра.





Награду за роль второго плана забрал Александр Суханов. Артист сыграл Досифея в спектакле «Петр I» Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга.









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