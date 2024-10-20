В Музее Победы прошла праздничная программа в честь Дня отца

20 октября в Музее Победы прошли мероприятия, приуроченные ко Дню отца. В этот день музей предоставил возможность для бесплатного посещения отцам с детьми, организовав квесты, мастер-классы и концертные выступления, сообщает пресс-служба Музея Победы.





Для посетителей музея были подготовлены тематический квест, творческие мастер-классы и выступления артистов. Гостям вручали специальные книжки достижений, где отмечались выполненные задания. В ходе квеста команды пап и детей отправились в путешествие по диорамам Музея Победы, выполняя задания и зарабатывая призы.





Участники складывали фронтовые письма-треугольники, учились передавать посланий с помощью семафорной азбуки; были организованы конкурсы на знание истории и по перетягиванию каната. Самых активных участников наградили памятными сувенирами от музея.





Кроме того, на мастер-классе «Арсенал» гости могли увидеть солдатскую землянку, потренироваться в разборке автомата Калашникова, а дети также сделали открытки с аппликациями, которые затем подарили своим папам.





В этот день в Зале Полководцев на Поклонной горе прошел концерт в рамках конкурса «Журавли Победы», где выступили студенты музыкального колледжа им. Галины Вишневской. Прозвучали произведения российских и зарубежных композиторов.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы