В Москве прошла премьера семейного фильма «Огниво»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Огниво», сообщает РИА Новости.





«Фильм «Огниво» — это сказка, и многие думают, что сказка — это о прошлом. Но это сказка о будущем на самом деле, потому что это наши мечты, которые мы обязательно воплотим, — мечты о том мире, который мы построим, и, самое главное, о нас, какими будем мы в этом мире», — сказал перед показом режиссер картины Александр Войтинский.





Фильм, отмечают его создатели, предназначен для семейного просмотра.





Роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева, Ян Цапник, Антонина Бойко.





По сюжету в сказочном государстве солдат случайно находит волшебное огниво и освобождает девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять чары злодея, солдату предстоит отправиться в опасное путешествие.





Как ранее сообщала « Культура », фильм «Огниво» выйдет в широкий прокат 24 октября.









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