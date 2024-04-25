Стала известна дата выхода фильма «Огниво» в кинотеатрах России

Стала известна дата выхода фильма «Огниво» в кинотеатрах России

25.04.2024

Фильм «Огниво» по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена выйдет в российский прокат 24 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Централ Партнершип». Производство  фильма вели кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», компания CGF при поддержке Фонда кино.

«В этом фильме удивительно переплетаются магия, драма и юмор, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра», — сказал продюсер, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

В центре сюжета фильма режиссера Александра Войтинского («По щучьему велению») лежат приключения веселого и хитрого Ваньки в сказочном царстве. Главный герой привык никогда не теряться, говорится в сообщении пресс-службы. В поисках удачи он находит огниво.

В фильме сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий  Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин и другие. Также зрители увидят имя Ирины Горбачевой, которая исполнила роли сразу двух сказочных персонажей.


Фото: Телеканал «Россия»