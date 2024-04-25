Стала известна дата выхода фильма «Огниво» в кинотеатрах России

Фильм «Огниво» по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена выйдет в российский прокат 24 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».





Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Централ Партнершип». Производство фильма вели кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», компания CGF при поддержке Фонда кино.





«В этом фильме удивительно переплетаются магия, драма и юмор, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра», — сказал продюсер, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.





В центре сюжета фильма режиссера Александра Войтинского («По щучьему велению») лежат приключения веселого и хитрого Ваньки в сказочном царстве. Главный герой привык никогда не теряться, говорится в сообщении пресс-службы. В поисках удачи он находит огниво.





В фильме сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин и другие. Также зрители увидят имя Ирины Горбачевой, которая исполнила роли сразу двух сказочных персонажей.









Фото: Телеканал «Россия»