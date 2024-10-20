Известные артисты присоединятся к коллективу Хабаровского музыкального театра в рамках марафона #ЯсХМТ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем ТГ-канале.
Марафон стал ответом на недавнюю трагедию, затронувшую Хабаровский краевой музыкальный театр. В ноябре и декабре звезды отечественной сцены выступят вместе с артистами ХМТ.
В числе первых участников инициативы — Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Екатерина Гусева и Нонна Гришаева. С театром также на связи Владимир Кехман, который планирует привлечение артистов из Михайловского театра и МХАТа.
Артисты Хабаровского музыкального театра продолжают репетировать и готовить новые постановки, с нетерпением ожидая возможности выступить в новом здании.
«Все желающие артисты могут стать частью этого события и выразить поддержку региональным коллегам», — отметила министр культуры.
Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой