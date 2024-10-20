Выставка «Собирая свод» открылась в Аптекарском приказе Музея архитектуры

В Аптекарском приказе Музея архитектуры стартовала выставка «Собирая свод», связанная с научным проектом Института искусствознания. За 55 лет работы проекта было выпущено 15 томов, в которых собраны результаты труда историков, архитекторов и фотографов, сообщает «Российская газета».





На выставке представлены не только памятники архитектуры, но и люди, посвятившие свою жизнь их сохранению.





Фотоархив «Свода памятников» насчитывает сотни тысяч снимков, на которых представлены древнерусские храмы, монастыри, деревянное зодчество, усадьбы. Многие из объектов были утрачены за годы советской власти и во время войны.





Также особое внимание уделено иконостасам как неотъемлемой части православных храмов и уникальному явлению в отечественной культуре. На выставке можно увидеть фотографии иконостасов из Костромской области и снимки из известных соборов, таких как храм Ильи Пророка в Ярославле.





Важным элементом выставки являются паспорта объектов, содержащие информацию о состоянии памятников и принципах их сохранения, начиная с обследования территории и заканчивая сбором исторических данных.





Наталья Сиповская, директор Государственного института искусствознания, отметила: «Исследовательские проекты редко становятся темой выставок. Особенно такие, как наш Свод памятников, которые подразумевают не одномоментный результат, а скрупулезный систематический труд нескольких поколений. С этой точки зрения эта выставка уникальна».