Молодые авторы и переводчики стали лауреатами российско-итальянской премии «Радуга»

В Москве в ГУМе состоялось награждение лауреатов пятнадцатой премии «Радуга» для молодых писателей и переводчиков из России и Италии. Как сообщает «Комсомольская правда», премия была учреждена в 2010 году для укрепления культурных связей между странами.





Цель премии — поддержка начинающих авторов и переводчиков в возрасте от 18 до 35 лет.





В этом году на конкурс поступило 359 работ из разных уголков России и зарубежья — Беларуси, Казахстана, Армении, Италии, Сербии и Венгрии.





Призовой фонд для молодых писателей составил 5 тысяч евро, для переводчиков — 2,5 тысячи. Участников оценивало жюри, состоящее из литературных экспертов обеих стран.





В финале были определены победители в двух номинациях: в категории «Молодой писатель» отличились Марго Гритт с рассказом «Секретик» и итальянка Матильда Бальбони с произведением «Красные машинки».





Лучшими переводчиками стали Екатерина Лобкова за перевод на русский язык рассказа Матильды Бальбони «Красные машинки» и Джованни Полицци за перевод на итальянский рассказа «Глаза Модильяни и уши Ван Гога» Иветты Меликян.









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