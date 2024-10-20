Ушел из жизни заслуженный артист РФ Анатолий Гридин

Анатолий Гридин, выдающийся артист балета, скончался в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Мариинского театра.





20 октября артисту могло исполниться 95 лет.





Гридин получил образование в Ленинградском художественном училище и позже работал в Новосибирском театре оперы и балета, а также в Театре имени Кирова (Мариинский театр). В 1969 году он завершил обучение на факультете театральной режиссуры в Ленинградском институте культуры.





Его первой значимой ролью стала партия Гренгуара в балете «Эсмеральда». В репертуаре Гридина также были балеты «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Пламя Парижа», «Спартак», «Дон Кихот» и другие. Кроме того, Анатолий Гридин снялся в таких фильмах, как «Марьяна из Гранады», «Анюта», «Женитьба Бальзаминова».





Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам.









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