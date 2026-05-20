В Третьяковской галерее открылась выставка «Краски мира»

Проект представляет неизвестную грань жизни дипломатов — их художественное видение мира. Выставка проводится МИД России в третий раз, второй год подряд — при поддержке Минкультуры РФ в рамках фестиваля «Интермузей».«Подлинное творчество не знает границ, а культура остается важнейшим инструментом укрепления доверия, дружбы и взаимопонимания в современном многополярном мире», — отметил замминистра иностранных дел Александр Панкин.В этом году фестиваль проходит в формате «БРИКС+» с участием более 20 государств. Для выставки отобрано более 100 работ от 20 посольств из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Авторы — главы и сотрудники миссий, члены их семей, а также несколько современных художников.Выставка открыта для публики с 20 по 23 мая.