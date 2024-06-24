SHAMAN объяснил, почему попал под санкции Евросоюза

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) объяснил включение своего имени в санкционный список Евросоюза тем, что «он русский». Об этом артист рассказал журналистам.





ЕС ввел 14-й пакет санкций против ряда юридических и физических лиц из России. Так, ограничения коснулись певицы Полины Гагариной, актера театра и кино Ивана Охлобыстина и других известных личностей. Ярослав Дронов стал одним из них.





«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я русский», — сказал певец ТАСС.





Ранее SHAMAN получил одну из самых престижных наград в рамках церемонии вручении премии телеканала «МУЗ-ТВ». Певцу достался приз в спецноминации «Новая легенда». Ведущими церемонии стали Лолита, Клава Кока и Николай Басков, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Ярослав Дронов получил награду из рук лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.









Фото: YouTube