Бал в честь Александра Олешко пройдет в Театре имени Вахтангова

11 ноября в Театре имени Евгения Вахтангова состоится «Хрустальный бал», посвященный заслуженному артисту России Александру Олешко. Об этом сообщила пресс-служба театральной премии «Хрустальная Турандот».





Премия, являющаяся старейшей театральной наградой современной России, традиционно отмечает своих лауреатов с помощью «Хрустальных балов». В этом году вечер будет посвящен Олешко, который стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот» 2023 года за исполнение роли Павла Первого в одноименном спектакле своего театра.





Пресс-служба отметила, что «Хрустальные балы» представляют собой особую традицию, собирая каждый год вокруг лауреатов коллег, наставников и поклонников. Ведущей мероприятия станет заслуженная артистка России Нонна Гришаева. На сцене выступят артисты, многие из которых работали с Олешко на протяжении его карьеры. В числе участников — Мария Аронова, Аглая Шиловская, Ксения Дежнева и Айдар Салахов.





Представители пресс-службы подчеркнули, что Олешко является многогранным артистом, успешно совмещающим карьеру телеведущего и шоумена с глубоким, преданным отношением к театру. Его талант позволяет ему легко переключаться между развлекательными форматами и серьезными драматическими ролями, сохраняя свою уникальную актерскую индивидуальность.





Премия «Хрустальная Турандот» была учреждена в 1991 году и получила свое название в честь спектакля Театра имени Вахтангова по сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот». За годы своего существования премии удостоились многие известные актеры и режиссеры, включая Олега Ефремова, Юрия Любимова, Олега Табакова, Марка Захарова, Петра Фоменко, Армена Джигарханяна, Инну Чурикову и Владимира Машкова.









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