SHAMAN получил приз в спецноминации «Новая легенда» на премии Муз-ТВ

Каждая площадка погрузит посетителей в определенную историческую эпоху.
Конкурс уже в четвертый раз взял под свое крыло пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацу...
По версии премии Муз-ТВ певец признан новой легендой отечественного шоу-бизнеса.
В этом году он продлится до 15 сентября и объединит 40 площадок.
Производством проекта занимается компания «Триикс Медиа» по заказу ТВ-3.
Каждая площадка погрузит посетителей в определенную историческую эпоху.
Конкурс уже в четвертый раз взял под свое крыло пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацу...
По версии премии Муз-ТВ певец признан новой легендой отечественного шоу-бизнеса.
В этом году он продлится до 15 сентября и объединит 40 площадок.
Производством проекта занимается компания «Триикс Медиа» по заказу ТВ-3.
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15.06.2024