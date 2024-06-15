SHAMAN получил приз в спецноминации «Новая легенда» на премии Муз-ТВ

15.06.2024

SHAMAN получил приз в спецноминации «Новая легенда» на премии Муз-ТВ
На церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ на арене «ЦСКА» певец Shaman (Ярослав Дронов) получил одну из самых престижных наград — приз в спецноминации «Новая легенда».

Как сообщает РИА Новости, ведущими стали артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, телеведущие Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Награду певцу вручал Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ».

«Родные, эта тарелка достойна только одного блюда — народной любви. Я рад, что она у меня есть... Служу России!» — сказал артист.


Фото: Pixabay.com