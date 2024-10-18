Тропа по мотивам фильма «Суперангел» появится на Кавминводах в 2025 году

В 2025 году в Кавминводах, где проходят съемки нового фильма «Суперангел», планируют открыть туристическую тропу. Об этой инициативе на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил режиссер картины Александр Ковтунец.





Ковтунец отметил, что съемки идут в пяти городах: Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и в некоторых локациях Псковской области. Он добавил, что уже достигнуто соглашение с главами этих городов о создании тропы, которая будет включать объекты, отражающие сюжеты фильма.





Режиссер также рассказал о разработке интерактивного проекта для туристов. Он убежден, что такое нововведение послужит развитию культурного и событийного туризма на Ставрополье. Ожидается, что проект будет реализован в декабре 2025 года, в преддверии выхода фильма в прокат.





Ковтунец поделился своими дальнейшими творческими замыслами на Ставрополье, задумав постановку интерактивных спектаклей, в которых зрители смогут узнать о зарождении городов и их истории. Он подчеркнул важность уличного формата спектаклей с возможностью выступать как на открытых площадках, так и внутри Лермонтовской галереи, где есть большая сцена и зрительный зал на 500 мест.





Кроме того, режиссер рассказал о масштабах съемок «Суперангела», которые запланированы более чем в 30 локациях Кавказских Минеральных Вод. Он отметил сложность организации такого процесса и наличие постоянной необходимости взаимодействовать с различными структурами для получения разрешений. Ковтунец поблагодарил мэров городов за помощь в решении этих вопросов.









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