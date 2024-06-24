Выступление бардов Никитиных отменили в Санкт-Петербурге

24.06.2024
Концерт знаменитых российских бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Санкт-Петербурге не состоится. Мероприятие должно было пройти 28 июня.
Афиша с музыкантами пропала с сайта площадки. Билеты на концерт бардов также невозможно приобрести. Допускается, что концерт могли перенести на другую дату или площадку. Официального комментария по мероприятию пока не было.
Ряд СМИ распространил сведения о том, что Никитины якобы помогали вооруженным силам Украины, после того как покинули Россию. В Сети эта информация вызвала резонанс.
Позднее стало известно, что Сергей Никитин вошел в состав жюри
на детском фестивале авторской песни «Слушай и скажи» в Москве. Никитин вместе с бардом Олегом Митяевым наградили победителей фестиваля-конкурса.
Фото: Pixabay.com