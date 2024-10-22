Фильм «Ласточка» получил главный приз «Евразия-кинофест»

На завершившемся в Москве фестивале «Евразия-кинофест» главную награду получил фильм «Ласточка», созданный в сотрудничестве России, Казахстана и Италии. Лента, снятая Маликой Мухамеджан, рассказывает о любви казахской девушки к французскому фотографу. Сценаристы картины, Мухамеджан и Сергей Ширинский, также были отмечены статуэткой за лучший сценарий.





Сюжет повествует о главной героине Карлыгаш, что в переводе с казахского означает «ласточка». Она живет на коневодческой ферме с мужем, но чувствует себя несчастной в браке. В их аул приезжает французский фотограф Луи, и между ними возникает взаимное притяжение.





Председатель жюри конкурса полнометражных фильмов, народная артистка России Елена Цыплакова отметила, что фильм отличается немногословностью и почти полным отсутствием диалогов. По ее словам, картина затрагивает глубокие темы отношений между мужчиной и женщиной, включая идеи о правильном выборе и соединении двух душ.





Награду за лучшую режиссуру получил фильм «Последняя цена» абхазского режиссера Наура Гармелии. Кинолента рассказывает о небогатой русской семье, живущей в разрушенном войной городке Абхазии. Герои зарабатывают на жизнь выращиванием фундука, надеясь улучшить свое положение благодаря «ореховой лихорадке». Однако на их пути появляется банда, ворующая орехи. Главный редактор «Ленфильма» Андрей Апостолов ранее подчеркивал, что в фильме социальная драма органично переходит в напряженный триллер.





Цыплакова добавила, что «Последняя цена» — это крепкая работа, которая удерживает внимание зрителей и заканчивается жестким финалом, за который члены жюри переживали вместе с героями.









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